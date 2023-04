Di Carlo: “Trapani squadra aggressiva in difesa”

Dopo la bella vittoria ottenuta in casa con il Latina, HDL Nardò prepara la trasferta di Trapani, con l’intento di continuare a combattere nel Girone Bianco della seconda fase di A2 di basket per passare il turno. La squadra vede i play off molto vicini e sarebbe un traguardo eccezionale. Ne ha parlato il coach Gennaro Di Carlo:

“La trasferta di Trapani sarà molto insidiosa, incontreremo una squadra che finora non è mai riuscita a vincere in questa fase ad orologio ma è ancora in corsa per i play off. Contro di noi cercherà di vincere la prima gara giocando bene perché ha la possibilità di entrare nei play off.

A Trapani giocheremo contro una squadra che combatte, ed è molto aggressiva in difesa e riesce ad allargare il campo con i lunghi che sono tiratori da tre punti; dunque bisognerà fare una partita intelligente con delle scelte corrette se vogliamo uscire vittoriosi, proveremo a mettere in campo qualche giocatore che era fermo in infermeria”.

Dunque l’allenatore del Nardò spera di poter recuperare Parravicini e Stojanovic anche se non è impresa semplice, appuntamento domenica, palla a due alle ore 18.00.