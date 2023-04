Degrado nei pressi dell’ex edicola, la denuncia a Dilloatelerama

LECCE – Una situazione di degrado che non può più essere accettata”, la segnalazione arriva da parte di un telespettatore a Dilloatererama e riguarda le condizioni in cui versa una vecchia edicola che si trova in Viale Marche a Lecce, in prossimità di via Leuca.

La situazione descritta dalle foto inviate: rifiuti di ogni genere, marciapiede in pessime condizioni.

Gli abitanti della zona hanno richiesto l’attenzione della polizia Locale, denunciando la necessità di risanare l’ambiente, soprattutto al fine di garantire la sicurezza pubblica, poiché l’ex edicola è spesso utilizzata come “orinatoio” all’aperto.

