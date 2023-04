Volley, Leporano U19 alle Final Four, appuntamento ad Alessano il 30 aprile

Dopo l’U15 anche l’U19 del Leporano approda alla Final Four regionale grazie al bel 3-1, all’andata perse per 3-2, con la Scuola & Volley Altamura.

Una vittoria prestigiosa che permette alla squadra tarantina di approdare alle Final Four che si giocheranno ad Alessano il 30 aprile in cui saranno presenti proprio i padroni di casa, il Galatina e il Castellana. Tre di queste squadre andranno alle fasi nazionali.

Abbiamo ascoltato il coach Giovanni Caiaffa che ci ha parlato della bellissima vittoria non facile però da portare a casa:

“In queste partite il fattore tensione fa da padrone, bisogna essere bravi a gestire le situazioni, i ragazzi sono ancora giovani ma siamo contenti aver raggiunto questo risultato. Non certo ci accontentiamo, cerchiamo di andare avanti, giorno 30 andiamo a giocare le Final Four, per guadagnarci l’accesso alle fasi nazionali”.