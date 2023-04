Sequestrati ricci a pescatore sportivo e verbale amministrativo di 1000 euro

SANT’ISIDORO – Continuano i controlli sulla filiera della pesca da parte della Capitaneria di porto di Gallipoli. Facendo seguito alle operazioni poste in essere da inizio mese, nel corso delle quali erano stati sequestrati circa 2.070 ricci di mare e 53 kg di prodotto ittico non tracciato/sottomisura ed erano stati elevati 9 verbali amministrativi per un totale di 32000 euro, oggi i militari sono intervenuti a Sant’Isidoro, nel comune di Nardò, dove hanno sorpreso un pescatore sportivo locale a pescare un numero di ricci superiore al normale limite giornaliero.

Sono oltre 100 gli esemplari ancora vivi, ad essere stati sequestrati e restituiti al proprio habitat naturale. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1000 euro. Un altro sequestro che giunge quando, ricordiamo, a breve entrerà in vigore la legge regionale, primo firmatario della proposta il consigliere Paolo Pagliaro, che vieta la pesca dei ricci nelle acque pugliesi per tre anni. Nel frattempo valgono i limiti di quantità del pescato, massimo mille ricci per i pescatori professionisti e 50 esemplari per i pescatori sportivi.