Scorrano: “Niente Bolkstein per vecchie concessioni”

LECCE – E sulla sentenza dell’unione europea sui balneari, interviene il consigliere di minoranza a Palazzo Carafa, Gianpaolo Scorrano: “Questo passaggio appare senza dubbi fondamentale per il futuro dei nostri balneari. Il comune di Lecce ha recentemente approvato il piano comunale delle Coste, prevedendo la conferma di 17 stabilimenti balneari e la nascita di 20 nuove concessioni. Per giungere a questo risultato ha rispettato i parametri previsti dalla regione Puglia: il 60% di spiagge libere ed il 40% di spiagge in concessione.” Attualmente il governo sta discutendo su come modificare i parametri, arrivando ad un rapporto di 50% e 50%, necessario a rafforzare la tesi di un gran numero di risorse del territorio. “Convocheremo al più presto la commissione di controllo alla presenza del sindaco della città.” ha concluso il consigliere.