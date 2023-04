Patierno a caccia del gol numero 20, Viterbese nel mirino

Ultimi 90 minuti più recupero e poi si potranno tirare le somme per capire cosa è accaduto in questa stagione alla Virtus Francavilla. È stata una stagione strana, altalenante, a singhiozzo, tra alti e bassi, vissuta nell’incertezza tra quello che è accaduto e quello che sarebbe potuto succedere.

Eppure la squadra di Calabro si è dimostrata sempre quadrata ma la media punti ottenuti in trasferta è implacabile. Una sola vittoria ad Avellino e tre pareggi. E questo deve far riflettere proprio in virtù dell’ultima partita che si giocherà contro la Viterbese allo stadio Rocchi, domenica, con fischio d’inizio dell’arbitro Tremolada di Monza alle ore 17:30.

In casa, tranne l’ultimo periodo la Virtus Francavilla, ha avuto una media promozione con 14 successi, ma adesso è chiamata ad alzare la voce in trasferta, è l’ultimo appello e nemmeno una vittoria potrebbe bastare per agguantare i play off.

Bisogna provarci però, bisogna vincere, non ci sono alternative e per farlo la squadra degli imperiali si affiderà sicuramente al suo bomber Patierno.

L’attaccante di Bitonto ha siglato 19 reti, ed è secondo solo a Iemmello che ha insaccato 27 palloni nella straordinaria stagione del Catanzaro schiacciasassi.

Patierno ha la personalità giusta per approcciare alla gara come se fosse una finale della Coppa del Mondo di calcio; alla Viterbese ha già segnato nella gara d’andata terminata 2 a 1 per la Virtus Francavilla, il gol anche Risolo per gli imperiali e Ricci per i laziali.

Dopo la doppietta col Catanzaro, Patierno è rimasto a secco con il Picerno e adesso ha la possibilità di chiudere in bellezza.

La gara con la Viterbese comunque potrebbe essere decisa dall’intensità dei duelli, chi la spunterà, chi ne vincerà di più, sicuramente avrà le possibilità giuste per fare risultato.