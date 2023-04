Lecce, per Baschirotto niente tribuna al Meazza. E va a caccia del bis

LECCE – La difesa per affrontare i campioni d’Italia è pronta. Anzi, tutta la squadra è pronta. Il tecnico giallorosso Marco Baroni non dovrebbe modificare l’undici sceso in campo contro la Sampdoria. Un approccio forte, deciso che avrebbe dovuto stracciare la Sampdoria per quanto prodotto soprattutto nel primo tempo.

Sebbene il risultato non abbia premiato i giallorossi, per demeriti propri, l’allenatore giallorosso è propenso a confermare gli interpreti di tutti e tre i reparti: difesa, centrocampo e attacco.

Davanti a Falcone la linea difensiva sarà composta da Gendrey e Gallo sulle corsie esterne, entrambi decisamente più propositivi del solito sulle rispettive corsie.

Al centro, invece, giocheranno Baschirotto e Umtiti. Una linea difensiva differente rispetto alla sfida del 5 marzo scorso quando il Lecce affrontò l’Inter al Meazza, perdendo 2-0. Quella volta Baroni schierò Tuia e Umtiti al centro mentre sulle corsie esterne giocarono Gendrey e Pezzella. Gallo rimase in panchina. Per lui dovrebbe essere la prima da titolare alla Scala del calcio.

E soprattutto anche per Baschirotto che la partita contro l’Inter la seguì dalla tribuna, vicino ai dirigenti del Lecce. La squalifica gli impedì di calcare uno degli stadi più prestigiosi al mondo. Questa volta ci sarà.

E dovrà fermare le bocche di fuoco del Milan.

Una stagione già pazzesca per il calciatore che nel passato campionato guardava queste partite in tv. Ha collezionato finora 29 presenze, ha segnato 3 gol e ha fornito 1 assist. Numeri importanti per un esordiente nel massimo campionato di calcio, che si è approcciato bene con un mondo prima solo ammirato.

I consigli di Baroni, che in carriera è stato difensore, e la presenza di Umtiti, lo hanno aiutato a crescere e a migliorare. Lui ha fatto il resto avendo una grande cultura del lavoro.

Al Meazza cercherà il bis. Infatti nella partita di andata del 14 gennaio al Via del Mare, Baschirotto segnò il gol del raddoppio giallorosso, quello che sembrava aver messo in ginocchio i campioni d’Italia. Invece, poi, Leao e Calabria firmarono la rimonta rossonera.

Questa volta i difensori del Milan avranno un occhio di riguardo per il possente difensore del Lecce.