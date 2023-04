Le Comunali diventano un gioco: a Surbo nasce il “Fantaelezioni”

SURBO – 16 aspiranti consiglieri e un candidato sindaco, la formazione della lista però non è reale m avirtuale. E’ frutto della creatività e della fantasia dei cittadini. Sulla scia dei più celebri e di successo, Fantacalcio, Fantasanremo e FantAmici, a Surbo nasce il Fantaelezioni. Una maniera alternativa di percepire la politica, che diventa meno seriosa e che, oltre a scendere nelle piazze, viaggia attraverso gli smartphones dei giovani e non solo. L’iniziativa, nata da un’intuizione del Movimento Giovanile Surbo, è l’occasione anche per avvicinare i surbini più giovani alla campagna elettorale in atto, per farla vivere in maniera meno disinteressata e passiva. La campagna elettorale per le comunali del 14 e 15 maggio prossimi nel comune dell’hinterland leccese è iniziata da poco.

Tutti i candidati sindaci sono stati messi al corrente e chissà se, oltre alla squadra ufficiale di ognuno di loro, avranno schierato anche loro una formazione virtuale per giocare al Fantaelezioni.