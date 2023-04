Il Taranto col Messina ha bisogno dei suoi tifosi: è partita la prevendita

Ultima giornata della stagione regolare del Girone C del Campionato di serie C, ultimi 90 minuti più recupero prima di avere gli ultimi verdetti.

Il Taranto di Capuano vola sulle ali dell’entusiasmo e con tre punti sicuramente approderebbe ai play off, eventuali altri risultati andrebbero a incrociarsi con i risultati delle dirette concorrenti.

Di fronte però c’è il Messina che non mollerà di un millimetro perché al momento giocherebbe i paly out ma con tre punti potrebbe cambiare la prospettiva.

Il Taranto ha bisogno del suo pubblico, ha bisogno del calore dello Iacovone sul quale non ha potuto contare per tutta la stagione ma dopo l’appello di Capuano che nel post gara col Monterosi ha invitato i tifosi ad un vicinanza calorosa per l’ultima partita, potrebbe cambiare qualcosa, anche se la Curva Nord ha fatto sapere che non ci sarà.

Purtroppo per la società guidata dal presidente Giove è stata una stagione a dir poco tormentata sul punto dei rapporti con la tifoseria ma l’ultima giornata di un campionato nato male e che potrebbe finire benissimo dovrebbe essere un nuovo inizio. Il Taranto con il Messina avrà bisogno di tutti, il mister lo ha detto a caratteri cubitali.

La prevendita del biglietti è iniziata ieri.

Si va dai 35 euro della Tribuna Centrale, ai 25 della Tribuna Laterale, ai 14 della Gradinata fino agli 11 euro della Curva, più i diritti di prevendita.

Con tutte le dovute riduzioni per donne, under e over 80.

Appuntamento allo Iacovone domenica alle 17.30, arbitrerà Luca De Angeli di Milano.