Esercente aggredito, provvidenziale intervento di un vigilante

TREPUZZI – Le immagini raccontano bene ciò che è successo. Un’aggressione improvvisa e probabilmente organizzata per chissà quale motivo. Lo stabiliranno le indagini.

Siamo a Trepuzzi paese del nord Salento sono da poco passate le 20; nelle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, si vedono due uomini raggiungere un’attività commerciale e aspettare all’esterno. Probabilmente accortisi della presenza di altre persone all’interno, attendono che questi si allontanino. In effetti pochi secondi dopo si vedono uscire altri clienti dal locale, qualcuno sembra anche salutare uno dei due. All’improvviso quando il titolare si affaccia sulla soglia, un rapido scambio di battute e quindi la violenza fisica, un colpo sferrato in viso e la risposta istintiva dell’esercente che allontana l’aggressore. Nasce così un diverbio senza esclusione di colpi. I due riescono a portarsi all’interno e lì continua la colluttazione. Qualcuno assiste alla scena, qualcuno si avvicina senza però intervenire. Lo fa un agente della vigilanza privata Pegaso che giunge sul posto e non esita a intervenire cercando di sedare gli animi nonostante l’atteggiamento minaccioso degli aggressori. Li affronta e si pone a difesa del titolare del negozio. L’agente che nel frattempo ha allertato i carabinieri si è poi fatto fisicamente ostacolo tra i contendenti posizionandosi sull’uscio del negozio. I due alla fine si sono allontanati prima dell’arrivo dei carabinieri.

Il fatto è accaduto diversi giorni fa ed è stato tenuto celato per permettere lo svolgimento delle indagini mirate ad identificare i due uomini e il motivo che ha determinato l’aggressione.