Brindisi calcio, il presidente Arigliano: “I play-off un’opportunità, vogliamo la C”

BRINDISI – Conferenza stampa del presidente del Brindisi, Daniele Arigliano, che nella sala all’interno dello stadio “Fanuzzi” parla del momento della squadra, analizzando la prossima gara con il Nardò: “è una partita che potrebbe consentirci di andare al secondo posto. Peccato per i pochi biglietti a disposizione per i nostri tifosi”. Sulle velleità di vittoria del campionato, Arigliano commenta: “non abbiamo perso le speranze di primo posto, almeno fino a quando la matematica non ci condannerà. Ogni partita è difficile, ancora non c’è stato nessun verdetto”. Sul rapporto con i tifosi: “ancora non è chiaro che abbiamo raggiunto i playoff, mentre qualcuno definisce la nostra stagione fallimentare. Il nostro pubblico non sempre ci ha aiutato. Domenica mi aspettavo più persone, così come nel resto della stagione”. Il presidente racconta la difficoltà di rapportarsi con la carenza di impianti nella città: “Brindisi non riesce ad offrire alla massima squadra cittadino un campo di erba sintetica ad undici, né un manto erboso all’altezza. Non abbiamo un campo a norma. Non abbiamo potuto godere del fattore campo. La foresteria non ci ha aiutato neanche a livello logistico”. Così Arigliano sulla fase post season: “c’è un abisso tra l’arrivare secondi e arrivare quarti, per i play off e per un’ipotetica graduatoria per il ripescaggio o riammissione. La settimana prossima abbiamo la visita di un delegato della Lega per valutare le condizioni del Fanuzzi e gli interventi per adeguarlo. Siccome le possibilità ci sono, dobbiamo perseguirle tutte insieme. E in caso di serie C, non possiamo permetterci questi numeri al botteghino. Il nostro progetto continua e punteremo a vincere. Se non capiamo che il calcio deve essere sostenibile dal punto di vista finanziario, non andiamo da nessuna parte. È assurdo giocare davanti a 400 spettatori”. Infine un pensiero rivolto ai tifosi della Curva Sud: “i ragazzi che erano in Curva domenica con il Molfetta, l’anno prossimo avranno l’abbonamento gratis, donato dalla società. Di quei tifosi ne servirebbero tremila. Molti episodi sarebbero andati a nostro favore se avessimo avuto uno stadio pieno, noi, invece, abbiamo avuto pochi tifosi che in più ci criticavano”.