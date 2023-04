Approvati i progetti per Chiesetta Balsamo e Scipione Ammirato

LECCE – La Giunta comunale ha approvato i progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione di due importanti immobili storici della città, la Chiesetta Balsamo nel quartiere San Pio e l’immobile Scipione Ammirato tra Santa Rosa e il quartiere Ariosto. I progetti sono stati finanziati grazie all’avviso regionale Puglia Sociale In.

La riqualificazione di Chiesetta Balsamo prevederà la realizzazione di diversi ambienti destinati ad attività connesse con il benessere, la socialità e lo sport. Il piano terra della ex chiesetta cinquecentesca sarà uno spazio polifunzionale a servizio del quartiere, al primo piano gli ambienti saranno attrezzati per attività sportive come cyclette, pilates, fitness e baby training. Prevista la realizzazione di sale spogliatoio e di una ulteriore sala riunioni.

La riqualificazione dell’immobile Scipione Ammirato pone come base la conservazione del palazzo, mira a restituire al quartiere le sue sale di pregio con nuove funzioni legate al mondo dell’enogastronomia e della valorizzazione dei prodotti locali.