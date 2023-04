Ancora fiamme nella notte: nel mirino un Fiat Doblò

SALENTO- Ancora fiamme nel Salento: l’ultimo episodio ad Aradeo, dove nella notte, un incendio ha distrutto un Fiat Doblò.

Queste lingue di fuoco continuano così ad alimentarsi, ogni notte, in posti differenti. Solo negli ultimi giorni sono stati registrati almeno tre incendi dolosi. Il primo sabato scorso ai danni di un’auto di un 21enne di Melissano. Il 18 aprile, sempre nello stesso comune, ma in via Bianchi, un uomo è stato immortalato dalle telecamere mentre appiccava il fuoco ad una Fiat 500 di proprietà di una ragazza di 31anni.

Il giorno dopo, a Gallipoli, un vero e proprio attentato incendiario è stato invece registrato ai danni del noto ristorante Lo Scoglio delle Sirene. Anche in questo caso le telecamere hanno ripreso un uomo incappucciato mentre dava alle fiamme l’intero gazebo. Nel giro di pochi minuti il rogo ha infatti distrutto tutto, avvolgendo anche il portone d’ingresso.

Episodi questi che lasciano il segno, la cenere e i danni ingenti. Gli investigatori hanno avviato le indagini, cercando di risalire al presunto responsabile.

Nel frattempo, proprio nella notte appena trascorsa, ad Aradeo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Colombo per domane un incendio che avvolto e distrutto un Fiat Doblò, arrecando danni anche al prospetto di un’abitazione vicina. Anche in questo caso gli accertamenti sono in corso per risalire alla natura del rogo e nessuna ipotesi è esclusa: nemmeno quella dell’ennesimo dolo.