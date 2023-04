Virtus Francavilla, con la Viterbese ultimo treno playoff

FRANCAVILLA FONTANA – Ultimissimo treno playoff per la Virtus Francavilla di Antonio Calabro. Dopo la sconfitta della Nuova Arredo contro il Picerno, la terza consecutiva, i biancazzurri devono necessariamente vincere nell’ultimo match della regular season. Si gioca domenica contro la Viterbese allo stadio Rocchi, con fischio d’inizio alle ore 17:30. Una vittoria potrebbe non bastare per raggiungere il sognato e desiderato traguardo.

Attualmente, la Virtus si trova al dodicesimo posto a 45 punti, gli stessi ottenuti da Taranto, Potenza e Juve Stabia, con la classifica avulsa che premia gli ionici; più in alto a quota 46 ci sono Giugliano e Latina. Potenza-Catanzaro, Latina-Fidelis Andria, Juve Stabia-Audace Cerignola e appunto Viterbese-Virtus Francavilla.