Lecce-Udinese, biglietti disponibili da venerdì

LECCE – Per la partita Lecce-Udinese la vendita dei biglietti partirà venerdì 21 aprile alle ore 10. La partita è in programma venerdì 28 aprile alle ore 18:30 al Via del Mare.

Questi i prezzi: Tribuna Centrale Superiore 55 euro (ridotto 23 euro); Tribuna Centrale Inferiore 35 euro (16); Tribuna Est 25 euro (13); Curve/Distinti 19 euro (9); Ospiti 19 euro (9).

Ridotto Under 14 – Riservato ai bambini / ragazzi che al momento dell’acquisto non abbiano compiuto il 14 anno di età. I minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso senza diritto di posto assegnato (obbligo di tagliando dal 7° anno di età).

I biglietti si spossono acquistare on line anche il giorno della gara al link uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it ), in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato digitale da scaricare sul proprio cellulare. E nei prunti vendita autorizzati.

I botteghini dello stadio non sono abilitati alla vendita. Sono attivi il giorno della gara dalle ore 16.30 alle ore 19.30, solo per i servizi di RITIRO ACCREDITI e CAMBIO UTILIZZATORI.