Dopo il maltempo buche e voragini ovunque, è “pioggia” di segnalazioni

LECCE – Il maltempo che ha colpito il Salento in questi giorni, ha generato non pochi danni. Le forti precipitazioni hanno divelto l’asfalto facendo sprofondare buche in giro per le città. In particolare, in provincia di Lecce, come ci scrivono i nostri telespettatori a DilloATelerama. Una vera e propria “pioggia” di segnalazioni e immagini allegate, che mostrano manti stradali dissestati da crepe e voragini. “Abito in una zona periferica di Lecce, immediatamente prima della marina di Torre Chianca” ci spiega una nostra telespettatrice. “La situazione stradale di via Dei Colombacci è a dir poco disastrosa. Già da qualche anno, con tutti i residenti della zona, ho fatto richiesta di asfaltarne il manto, che dopo ogni precipitazione, sprofonda in avvallamenti che creano buche e laghi artificiali”. E le immagini che ci ha inoltrato parlano chiaro. “È assurdo che pur facendo parte del comune di Lecce non possiamo avere gli stessi servizi delle altre zone di maggior interesse per la città” conclude la telespettatrice. Poco tempo fa però, abbiamo dato voce a un altro nostro telespettatore che, sempre attraverso il numero whatsapp DilloATelerama, ha segnalato una situazione analoga proprio nel centro del capoluogo salentino. Che sia tra piazza Mazzini e il quartiere Santa Rosa o nella zona industriale, la situazione non cambia. “Le voragini sono talmente grandi che con le macchine si è costretti a fare lo slalom o frenare bruscamente, mettendo in pericolo automobilisti e pedoni”, spiega il telespettatore. “Possibile che dobbiamo sempre aspettare una tragedia affinchè chi di competenza si occupi della messa in sicurezza del manto stradale?” conclude, sollecitando urgenti soluzioni a un problema che si verifica troppo spesso. Vi ricordiamo che per le vostre segnalazioni il numero di DilloATelerama è il 366.6250010.

Mariafrancesca Errico