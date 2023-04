Cresce il movimento del Badminton, due tarantine nel Comitato Regionale

A Bari è stato eletto come Presidente del Comitato Regionale Federazione Italiana Badminton Puglia, Giuseppe Lassandro.

Con lui è stato anche eletto il nuovo Consiglio Regionale, tutto femminile, che vedrà la presenza di Deborah Annoscia, Elisa Nicoletta Matera, e delle due tarantine Rosanna Zilio e Monika Wojtowicz. Quattro donne che sicuramente sapranno dare un tocco in più per la crescita di questo sport in Puglia e nel Salento.

Proprio Giuseppe Lassandro ha parlato di belle sensazioni, di futuro e dell’importanza delle quattro donne elette:

“Belle sensazioni perché trasformare una delegazione in un comitato vuol dire la crescita dell’intero movimento e poi c’è la gioia per aver costruito una squadra con quattro consiglieri donne, perché vogliamo crescere e portare la sensibilità femminile per costruire una famiglia in questo sport partendo dalla base, con l’obiettivo di portare atleti a gareggiare a livello nazionale e anche mondiale”.