Aggredì un anziano e sparò contro la casa di un altro uomo. Arrestato 36enne

LECCE – Avrebbe aggredito e minacciato un anziano pescatore e in un secondo caso avrebbe danneggiato con dei colpi di pistola il portone di casa e l’auto di un uomo che aveva difeso l’anziana vittima. Il Giudice per le indagini preliminari di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso l’ordine di carcerazione nei confronti di uomo salentino, di anni 36. Pochi dubbi secondo l’accusa, delle sue responsabilità nei due episodi. Dopo attente indagini gli agenti della questura di Lecce hanno ricostruito i fatti sulla base di testimonianze e riscontri oggettivi. Per futili motivi ed in presenza anche di minori di età, lo scorso 15 agosto, sul lungomare della Marina di Torre Rinalda, il 36enne aveva minacciato e picchiato un anziano pescatore che aveva osato “redarguire” il comportamento minaccioso tenuto dall’uomo verso alcuni ragazzini che giocavano sulla riva. A quel punto altre persone presenti sono intervenute per sedare gli animi e allontanare l’uomo che evidentemente non ha gradito l’intromissione tanto da armarsi di pistola, raggiungere la casa di una delle persone intervenute a difesa dell’anziano, e sparare contro il portone di casa e contro la sua auto. Gli agenti della Sezione antirapina della Squadra mobile, si sono immediatamente concentrati sull’analisi dei filmati delle telecamere ubicate nel luogo teatro dei fatti e sulle testimonianze delle vittime e di alcuni testimoni rintracciati. Il 36enne arrestato dovrà rispondere di minacce, danneggiamento ed porto d’arma, con l’aggravante, tra l’altro, di aver agito per futili motivi e con metodo mafioso.