V.Francavilla, con la Viterbese ultime speranze play off

Una sconfitta negli ultimi minuti con il Picerno è solo il punto esclamativo su una stagione fatta di alti e bassi per la Virtus Francavilla, una stagione vissuta sull’altalena dell’incertezza tra episodi sfavorevoli e limiti propri. Ma la sconfitta con la squadra di Longo è però meritata perché gli imperiali l’hanno interpretata in modo sbagliato.

Ad un certo punto i play off sembravano cosa fatta, poi tre sconfitte consecutive in questo finale di campionato hanno gettato via ogni certezza. E adesso nemmeno una vittoria potrebbe bastare per giocare l’extra season. Mister Antonio Calabro chiede però, in vista della trasferta di Viterbo la massima concentrazione e un cambio di marcia; e poi si vedrà:

“Qualcuno non mi è piaciuto troppo, è successo solo per questa partita, ma quando succede va rimarcato, quindi per la prossima mi auguro che venga fuori un po’ di orgoglio e di aspetto umano perché dobbiamo provarci, dobbiamo provare a vincere la partita di Viterbo, per provare ad entrare nei play off”.