Serre di marijuana e 50mila euro in contanti: a Sannicola arrestato 27enne

SANNICOLA – Serre di marijuna, tutto il materiale per il confezionamento della droga, soldi e pure un machete e due pugnali.

Era una vera e propria centrale di produzione e spaccio quella scoperta a Sannicola, tra l’abitazione e il garage di un ragazzo di 27 anni immediatamente arrestato dai carabinieri.

I militari sono quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, che hanno hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del giovane del posto, rinvenendo

6 secchi contenente sostanza presumibilmente stupefacente del tipo marijuana il cui peso complessivo è di kg 4,760;

1 busta sottovuoto contenente sostanza presumibilmente stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 110,00 (centodieci);

oltre 4.700 in banconote di vario taglio;

una macchina per il sottovuoto;

una macchina per il conteggio delle banconote;

una bilancia di precisione;

materiale vario per il confezionamento;

50 buste contenenti semi di vario tipo;

un telefono cellulare;

un machete e due pugnali.

E ancora, nel garage:

due serre adibite alla coltivazione della marijuana, contraddistinte da grandi teloni, lampade al neon per il calore e con tanto di sistemi di aereazione e deumidificazione collegati tramite bocchettoni di areazione alle serre;

146 piantine prive di infiorescenza;

la somma contante di € 43.125,00 in banconote di vario taglio;

La marijuana e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Il 27enne arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.