Romagnoli: “Pronti a dare tutto, per raggiungere insieme un sogno”

Simone Romagnoli, difensore del Lecce, arrivato nel mercato di riparazione, ospite a Piazza Giallorossa ha parlato del momento del Lecce e della grande voglia che ha la squadra giallorossa di fare bene e di raggiungere il sogno della permanenza in serie A.

Nell’ultima gara in casa, pareggiata con la Sampdoria, alla fine, lo zoccolo duro della tifoseria, ha fatto sentire la sua voce, contestando l’attuale momento, in sette gare è arrivato solo un punto. Romagnoli però è convinto, non ci sarà nessun contraccolpo

“Non credo, quello che conta è durante la partita, l’energia c’è stata da parte di tutti, sia in campo che dallo stadio, quindi questa è la cosa più importante. Durante la partita uno ha bisogno di spingere e dare tutto, poi a fine partita è andata così; prendiamo atto ma continuiamo a dare il massimo e siamo concentrati a preparare la prossima gara, il contraccolpo non c’è stato

C’era delusione per il risultato, quello è normale. poi con la ripresa degli allenamenti rimane la consapevolezza delle cose buone fatte che danno fiducia per preparare la prossima partita”

Domenica sfida in trasferta col Milan:

“Noi abbiamo voglia di fare una grande partita, di mettere in difficoltà il Milan, ci prepareremo per fare una grande partita”

Infine un messaggio semplice ma incisivo alla tifoseria:

“Noi siamo qua a dare tutto, per noi, per la città, per la squadra, per tutti, abbiamo un grandissimo sogno da raggiungere tutti insieme, quello che possiamo dare lo diamo al massimo di quello che abbiamo”.