Motocross selvaggio a Torre Guaceto, inseguimento tra le dune

BRINDISI – Approfittavano di pozzanghere, terreno e sabbia bagnati dalle ultime piogge, per scorrazzare indisturbati nella sulle distese a Nord di Brindisi, fra Apani e la Riserva Naturale di Torre Guaceto.

Una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Brindisi, in servizio in zona, nell’ ambito del contrasto pianificato all’ingresso motorizzato nelle aree naturali protette, ha intercettato un gruppo di 3 “centauri”, che percorrevano la battigia.

I Militari hanno quindi attivato i lampeggiatori per intimare ai motocrossisti di fermarsi, ma questi si sono dati alla fuga fra dune e strade sterrate; in due sono riusciti a dileguarsi, l’ altro è fuggito a piedi, abbandonando le 2 ruote.

I Carabinieri Forestali hanno provveduto a sottoporre a sequestro la moto abbandonata, affidandola ad un custode giudiziario; nel contempo, hanno proceduto a continuare le indagini per identificare sia il motocrossista appiedato che i suoi due “compagni di avventure”.

Come è noto, il litorale brindisino è intensamente sollecitato, su tutta la fascia sabbiosa, dal deprecabile fenomeno del “motocross selvaggio”, che va ad interessare anche aree naturali di particolare pregio, come i Parchi Regionale delle Dune Costiere e delle Saline di Punta della Contessa, nonché la Riserva Statale di Torre Guaceto.

Questi sono anche Siti di importanza comunitaria della Rete “Natura 2000”, in quanto habitat e rifugio per un gran numero di specie animali, per le quali il passaggio di mezzi motorizzati è un elemento di notevole disturbo, e per questo vietato.

A ciò si aggiunge che percorrere le dune con le 2 ruote contribuisce pesantemente al loro deterioramento, e quindi alla funzione di difesa contro l’ erosione costiera e l’ insabbiamento dei terreni retrodunali.

Alla luce di ciò, il Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi da tempo ha puntato l’ attenzione sul contrasto, con pattugliamento capillare e mirato, a tale pratica, lesiva dell’integrità naturale, e quindi della legalità. Questo episodio, purtroppo, è stato solo l’ ultimo di una lunga serie.