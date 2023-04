Incendia l’auto e fugge: caccia all’uomo ripreso dalle telecamere

MELISSANO- Prima le fiamme hanno avvolto una Fiat 500L di una 31enne del posto, poi una Bmw parcheggiata nelle vicinanze. E’ la notte di fuoco vissuta a Melissano, dove non ci sono nemmeno dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. I carabinieri sono infatti già a caccia dell’uomo, immortalato dalle telecamere presenti in zona, mentre cospargeva di liquido infiammabile il cofano della prima vettura per poi fuggire via facendo perdere le sue tracce.

Tutto è accaduto intorno alle 3, in via Bianchi, dove sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli insieme ai carabinieri della stazione di Melissano, a cui sono attualmente affidate le indagini per risalire al responsabile e al movente che si cela dietro questo folle gesto, che fa seguito ad un altro episodio accaduto solo pochi giorni fa.

Proprio sabato scorso infatti si era verificato un altro episodio simile: in quel caso le fiamme avevano colpito in via Matteotti una Bmw di un 21enne del posto.