HDL Nardò, Di Carlo e il sogno play off

LECCE – La vittoria con il Latina, nella gara valida per la fase ad orologio, del girone bianco, della serie A 2 di basket, di fronte al pubblico amico, ha rappresentato per HDL Nardò un crocevia importante verso un traguardo che ad inizio stagione non avrebbe immaginato nessuno: i play off.

Un sogno per la piazza neretina che è in A2 solo da due stagioni e sta dando filo da torcere alle maggiori squadra nazionali con esperienza anche nel massimo campionato di basket nazionale.

La vittoria con il Latina è carburante per l’accelerata finale di questa annata. Ne ha parlato coach Gennaro Di Carlo subito dopo la partita:

“Abbiamo fatto un passo avanti a livello di capacità di sviluppare un buon basket sia in attacco sia in difesa, abbiamo fatto secondo me delle discrete letture su entrambi i lati del campo e abbiamo avuto più continuità rispetto ad Agrigento. La squadra ha mostrato grande disponibilità e anche grande desiderio di voler arrivare alla vittoria. Dobbiamo però spingere sull’acceleratore per cercare di migliorare continuamente perché nell’ultimo minuto non abbiamo gestito bene i possessi che ci potevamo garantire una migliore differenza canestri in virtù del ritorno a Latina. Questa vittoria è però importante perché è un gruppo che continua ad allenarsi bene e con la vittoria di questa sera ci garantiamo di vedere il traguardo dei play off più da vicino anche se c’è da giocare il girone di ritorno di questa fase ad orologio che non sarà facile però cercheremo di capitalizzare tutte le opportunità che si presenteranno per raggiungere il traguardo dei play off che per noi sarebbe il raggiungimento di un sogno”