Bando Regione recupero strade rurali, interrogazione e mozione Pagliaro: criteri da modificare, penalizzati i piccoli comuni salentini

LECCE- Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro: “Finalmente la Regione stanzia 17,5 milioni di euro del Psr per il recupero delle strade di campagna, ma lo fa attraverso un bando che rischia di lasciare fuori dalla platea dei potenziali beneficiari i piccoli comuni salentini. Stando all’avviso pubblicato sul Burp, verrà assegnato un punteggio maggiore ai comuni con agro più esteso ma con meno abitanti, a vantaggio delle grandi aree rurali spopolate del nord Puglia rispetto alla realtà rurale del Salento caratterizzata invece da una grande frammentazione dell’agro fra tanti piccoli comuni.

Questo criterio dev’essere assolutamente modificato, per garantire a tutti i comuni della regione pari opportunità di accesso ai finanziamenti a disposizione, che ammontano ad un massimo di un milione per ciascun comune e che quindi potrebbero vedere prosciugata la dotazione tra una ventina di comuni, lasciando gli altri a mani vuote. Ho presentato una mozione ed un’interrogazione urgente, per chiedere che il bando venga modificato prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. È necessaria una revisione dell’impostazione e di alcuni paletti dell’avviso pubblico, altrimenti sarà un’occasione mancata soprattutto per il Salento, che ha invece grande bisogno di ammodernare la sua rete stradale rurale.

Dalla scarsa percorribilità e sicurezza delle vie di campagna dipendono l’isolamento e i disagi della popolazione di molte aree del territorio salentino. Carenze infrastrutturali che ne pregiudicano l’accessibilità e lo sviluppo. Vi è dunque un’esigenza diffusa di riqualificare la viabilità comunale secondaria, migliorando i tracciati e la loro praticabilità.

Mi auguro che il bando venga sospeso e modificato per sanare le criticità che ho evidenziato, in modo che le risorse disponibili possano essere equamente distribuite senza favorire solo alcune aree”.