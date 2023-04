Quando il lavoro riabilita l’uomo

SALENTO – Progetti personalizzati – divisi fra Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – per favorire il reinserimento sociale di giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni, con procedimenti penali e attualmente affidati ai Servizi della Giustizia Minorile.

Era questo l’obiettivo che si era proposto il progetto nazionale “Una rete per l’inclusione” che si è concluso nelle scorse ore.

In un periodo di circa 15 mesi fra il 2022 e il 2023, i 215 tirocinanti sono stati coinvolti in progetti di 6 mesi con percorsi personalizzati di apprendimento e inserimento professionale in diversi ambiti.

In Puglia sono stati 50 i tirocinanti, di cui 19 della provincia di Lecce e 9 del Tarantino.

Grazie al supporto di tutor (della Giustizia e aziendali) i tirocinanti sono stati inseriti in aziende e attività di vari settori, dalla meccanica ai servizi, dalla ristorazione alla cura del verde.

Sono loro stessi a raccontare che cosa significa poter avere una seconda possibilità.