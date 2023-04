Paura in strada: a fuoco auto in movimento. Conducente in salvo

SAN CESARIO DI LECCE – Ennesimo incendio di auto. Questa volta sicuramente si è trattato di cause accidentali perché il mezzo si trovava regolarmente in marcia a San Cesario di Lecce in Via Giovanni Paolo II, quando si sono sviluppate le fiamme. Il conducente, accortosi che del fumo fuoriusciva dal vano motore, ha abbandonato l’abitacolo della sua Alfa Romeo Giulietta allertando i Vigili del Fuoco che sono intervenuti immediatamente.