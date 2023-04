Il Toro incorna Latina, play off più vicini

LECCE – Eccezionale vittoria di HDL Nardò che batte Latina, di fronte al proprio pubblico, portando a casa due punti pesanti nella lotta play off all’interno del Girone Bianco della seconda fase di A2 di basket.

La squadra neretina prende subito le redini della partita in mano con un indemoniato Smith che regala canestri e giocate di ben altra categoria, alla fine, lo statunitense chiude con 34 punti.

Buone le prove di Baldasso che ha chiuso con 14 punti e Zugno che in cabina di regia ha regolato bene i flussi di gioco.

C’è da sottolineare che la prova della squadra è stata ottima a livello corale grazie al coach Di Carlo che ancora una volta fa di necessità virtù e gestisce al meglio le risorse di una squadra che a livello numerico è sempre in affanno a causa degli infortuni, in panchina c’erano Stojanovic e Parravicini ma solo per fare numero mentre Poletti era in tribuna.

Termina 76-71 per il Toro.

Con questa vittoria HDL Nadò ha un piede nei play off anche in virtù della vittoria di Chiusi sul Trapani, dunque una vittoria domenica proprio a Trapani potrebbe essere decisiva per il traguardo che mai nessuno avrebbe potuto immaginare ad inizio stagione.

La squadra neretina partita con l’intento di raggiungere la salvezza si ritrova adesso a poter sognare qualcosa di grande e sarebbe l’ennesimo capolavoro di una società che sta dimostrando di saper fare basket.