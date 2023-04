Gioella Prisma Taranto lavora in modo silente

Archiviata la stagione 2022-23 con la salvezza in Superlega e dopo aver giocato con onore i play off 5°posto, in casa Gioiella Prisma Taranto si riflette sul futuro che è già partito.

L’arrivo di coach Vincenzo Mastrangelo avvia un nuovo ciclo di cui saranno protagonisti gli atleti già confermati che sono lo schiacciatore svedese Ekstrand, il libero Rizzo, ed i centrali Alletti e Gargiulo.

Attenzione al mercato però, la società rossoblù vuole alzare l’asticella per ottenere una salvezza più tranquilla nella prossima stagione.

I nomi caldi sono sempre quelli dello schiacciatore cubano Gutierrez e dello schiacciatore Raffaelli. Ma per l’attacco potrebbe interessare anche lo statunitense Russell.

Per adesso si lavora in modo silente ma presto potrebbero arrivare le prime notizie ufficiali.