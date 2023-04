DilloATelerama: profonde buche sull’asfalto, le conseguenze del maltempo

LECCE – Il maltempo che ha colpito il Salento in questi giorni, ha generato non pochi danni. Le forti piogge hanno divelto l’asfalto facendo sprofondare buche in giro per le città. In particolare, a Lecce, come ci segnala un nostro telespettatore a DilloATelerama, il manto stradale presenta crepe e voragini. Che sia in pieno centro, tra piazza Mazzini e il quartiere Santa Rosa o nella zona industriale, la situazione non cambia. “Le voragini sono talmente grandi che con le macchine si è costretti a fare lo slalom o frenare bruscamente, mettendo in pericolo automobilisti e i pedoni”, spiega il telespettatore. E le immagini che ci ha inoltrato parlano chiaro. “Possibile che dobbiamo sempre aspettare una tragedia affinchè chi di competenza si occupi della messa in sicurezza del manto stradale?” conclude, sollecitando urgenti soluzioni a un problema che si verifica troppo spesso. Vi ricordiamo che per le vostre segnalazioni il numero di DilloATelerama è il 366.6250010.

Mariafrancesca Errico