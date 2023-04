V.Francavilla col Picerno per i play off. Le probabili formazioni

Quel che è stato, ormai fa parte già del passato per la Virtus Francavilla che questo pomeriggio è chiamata a superare un esame di maturità giocando contro la squadra rivelazione di questo torneo di serie C e parliamo del Picerno che arriva nella città degli imperiali con i play off già in tasca e con nessuna voglia di mollare.

I padroni di casa invece hanno bisogno dei tre punti per rimanere aggrappati alla zona play off e anche per congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico. Questa è infatti l’ultima gara della stagione regolare alla Nuovarredo Arena che per l’occasione apre le porte alla giornata Pro Virtus Francavilla, pagheranno anche gli abbonati.

Mister Longo senza Setola dovrebbe schierare il Picerno con il 4-3-2-1, Albertazzi in porta; Novella, Gonnelli, Ferrani e Guerra in difesa, Gallo, De Cristofaro e Ceccarelli in mezzo al campo; con Golfoe Diop qualche metro dietro ad Albadoro.

Mister Calabro senza Murilo e Risolo squalificati dovrebbe rispondere con il suo 3-5-2 e schierare Romagnoli; Idda, Minelli e Caporale sulla linea difensiva; Cisco, Macca, De Marco, Carella e De Marino in mezzo al campo; e in avanti Maiorino e Patierno.

Fischio d’inizio alle 17.30, arbitra Burlando di Genova.