Taranto, solo un pari. Ma i rossoblu agganciano il treno playoff

LECCE – Il Taranto non va oltre il pareggio a reti bianche in casa del Monterosi, ma aggancia il treno playoff grazie alle sconfitte di Virtu Francavilla, Potenza e Juve Stabia. Una partita non bella. con scarse occasioni da gol. Alla fine arriva un pareggio che permette alla formazione di Capuano di sperare nella qualificazione play off.

MONTEROSI

Alia; Mbende, Tartaglia, Piroli (80’ Bittante); Verde (69’ Rossi), Santoro (80’ Di Paolantonio), Parlati, Di Renzo (85’ Tonin); Carlini; Vitali, Costantino

A disposizione Moretti, Basile, Gasperi, Burgio, Di Francesco, Lipani, Tolomello, Della Pietra

Allenatore Menichini

TARANTO

Vannucchi; Formiconi, Antonini, Sciacca; Evangelisti, Romano (60’ Mazza), Provenzano, Labriola (88‘ Citarella), Boccadamo; Bifulco (69’ Canalicchio), Tommasini

A disposizione Loliva, Semprini, Nocciolini, Fontana, Colurciello, Rossetti, Finocchi

Allenatore E. Capuano

Arbitro Stefano Nicolini di Brescia (assistenti Lencioni di Lucca e Catani di Fermo. Quarto Uomo Carlo Esposito di Napoli

LA CRONACA

Al 6’ padroni di casa vicini al vantaggio con Carlini che sorprende la difesa rossoblu, ma Vannucchi in uscita sventa il pericolo.

Il Taranto si vede nel finale di primo tempo: sugli sviluppi di una punizione di Labriola in area, Antonini cerca la porta senza trovarla. E prima dell’intervallo Tommasini, servito da Provenzano, ha il pallone per portare in vantaggio il Taranto, ma calcia su Alia in uscita. Tuttavia l’attaccante era in posizione irregolare.

Nel secondo tempo, al quarto d’ora, Mazza prende il posto di Romano. E sei minuti più tardi il Taranto resta in dieci uomini per l’espulsione di Boccadamo. Capuano al 69′ richiama Bifulco ed inserisce l’esordiente Canalicchio.

Laziali nuovamente pericolosi con Costantino, ma la sua girata è deviata.

poi bisogna attendere il finale per assistere a qualche altra emozione: il Monterosi trova pure il gol il gol con Costantino annullato per fuorigioco dello stesso attaccante. Nella fase di recupero, un’occasione per parte: per i padroni di casa colpo di testa di Carlini, alto. Per il Monterosi è Citarella (subentrato a Labriola) a sprecare il pallone della vittoria.

Domenica prossima ultima decisiva partita della stagione contro il Messina allo Iacovone.