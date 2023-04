Sticchi Damiani: “La squadra ha dato tutto, va supportata”

LECCE – “Parlo della partita e la squadra ha fatto una grossa prestazione, ci ha messo tutto in campo con coraggio e voglia. Siamo stati più volte pericolosi in zona gol e abbiamo creato tantissimo. Il gruppo c’è: abbiamo un vantaggio di cinque punti che non è rassicurante e dobbiamo fare 8 grandi battaglie per l’obiettivo finale. Se la gara non è piaciuta, il tifoso può fischiare. Sono liberi di pensarla come vogliono. Il sostegno è importante, loro ci hanno sostenuti per 90′ anche oggi. Il risultato finale non deve essere sempre sovrano, oggi la squadra ha dato il massimo ed è rammaricata per il risultato finale. Se la squadra avesse fatto male, sarei stato il primo a usare altri toni. Io ho già visto i ragazzi ed erano dispiaciuti, ho incoraggiato tutti. Lavoriamo tutti per un unico obiettivo, siamo un ambiente sano. Non c’è da migliorare, c’è solo da supportare“: così in mixed zone il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo l’1-1 dei suoi nello scontro diretto con la Sampdoria.