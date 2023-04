Stankovic: “Approccio sbagliato, merito del Lecce”

LECCE – “Un punto che serve a poco? Puoi avere un’idea e poi ogni domenica c’è una sorpresa. Abbiamo sbagliato approccio. Settimana dura e tosta. Ci sono anche i secondi tempi con qualche energia fresca per raddrizzare la partita. L’abbiamo raddrizzata. Il cerchio nel fine gara? Volevo sentire i ragazzi. Il Lecce è entrato molto bene in campo, merito loro. Sono giovani e veloci, loro sono bravi sulla seconde palle. Hanno raccolto meno rispetto a quello che hanno dato in questo campionato”: così Dejan Stankovic, mister della Sampdoria, nel commentare l’1-1 del Via del Mare.

Car. Tom.