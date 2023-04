Serie D/H giornata 31: Nardò e Brindisi a caccia della Cavese

Giornata 31 di 34 in serie D, nel Girone H continua la corsa di Nardò e Brindisi a caccia della capolista Cavese, impegnata oggi con il Casarano in campo neutro all’Heffort Sport Village di Parabita a causa della squalifica per due turni dello stadio Capozza.

Il Nardò secondo in classifica a 4 lunghezze dalla capolista gioca in trasferta in casa dell’Afragolese, mentre il Brindisi che ha due punti in meno del Nardò e sei meno della Cavese, ospita il Molfetta.

La squadra di Danucci è in fiducia e spera in un passo falso della capolista, mancano ancora 4 giornate e tutto è possibile.

Il Barletta ospita la Puteolana, il Lavello il Matera, il Gravina il Francavilla, ad Altamura arriva il Fasano, la Nocerina riceve il Gladiator ed il Bitonto va a Martina.

Tutte le squadre in campo dalle 15 tranne Afragolese-Nardò e Nocerina – Gladiator che inizia alle 16.00 e Martina – Bitonto in campo alle 19.00

Barletta – Puteolana

Brindisi – Molfetta

Casarano – Cavese

Lavello – Matera

Gravina – Francavilla

Team Altamura – Città di Fasano

Afragolese – Nardò

Nocerina – Gladiator

Martina – Bitonto

CLASSIFICA: Cavese 65; Nardò 61; Brindisi 59; Barletta 56; Casarano 51; Team Altamura 47; Città di Fasano 43; Matera 42; Bitonto 41; Martina 39; Gladiator 34; Nocerina 32; Afragolese 31; Molfetta 28; Francavilla, Gravina 26; Lavello 23; Puteolana 18.