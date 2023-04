Serie D, girone H – La capolista Cavese rallenta: 1-1 col Casarano, pareggiano Nardò e Brindisi

In serie D, girone H, si è disputata la 31esima giornata, terz’ultima della stagione regolare. In serie d, girone H, si è giocata la 31esima giornata: la corsa verso la Promozione diretta della capolista Cavese è stata rallentata dal Casarano. Pareggia al Fanuzzi. il Brindisi con il Molfetta. Un punto anche per il Nardò con l’Afragolese. Alle 19 in campo Martina-Bitonto.

Barletta – Puteolana 0-0

Brindisi – Molfetta 1-1

Casarano – Cavese 1-1

Lavello – Matera 1-3

Gravina – Francavilla 2-1

Team Altamura – Città di Fasano 2-0

Afragolese – Nardò 2-2

Nocerina – Gladiator 2-2

Martina – Bitonto (ore 19)

CLASSIFICA: Cavese 66; Nardò 62; Brindisi 60; Barletta 57; Casarano 52; Team Altamura 50; Matera 45; Città di Fasano 43; Bitonto 41; Martina 39; Gladiator 35; Nocerina 33; Afragolese 32; Molfetta e Graviona 29; Francavilla 26; Lavello 23; Puteolana 19.