RACALE – Ennesimo incendio d’auto in provincia di Lecce: erano da poco passate le tre e mezza del mattino, quando una squadra di vigili del fuoco è stata chiamata a intervenire a Racale, in via dei Mille, dove le fiamme avevano avvolto una Opel Meriva parcheggiata all’interno del giardino di una abitazione.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose.

Non si esclude la matrice dolosa del rogo.