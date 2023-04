Per strada un’auto incidentata, sull’asfalto un uomo senza vita

LECCE – Tragedia nella notte in città. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti alle ore 01:55 circa per un incidente stradale verificatosi in via della Cavalleria.

All’arrivo sul posto della squadra, si è constatata la presenza di un’autovettura marca Opel modello Zafira incidentata. Sull’asfalto, a poca distanza da questa, vi era il corpo del conducente P.G. del 1977. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell’uomo. Da una prima ricostruzione della dinamica, pare che l’auto condotta dalla vittima sia andata prima a sbattere contro una centralina Enel accanto a un muretto e poi sia finita su un palo in cemento. L’uomo alla guida sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.