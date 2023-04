Lecce-Sampdoria, vietato sbagliare per entrambe. Le probabili formazioni

LECCE – Big match con l’incognita pioggia oggi al Via del Mare. Il Lecce ospita la Sampdoria e dopo sei sconfitte consecutive ha la necessità di muovere la classifica e tre punti diventerebbero un tassello importantissimo sulla via della salvezza.

In virtù del pareggio del Verona a Napoli, la squadra di Baroni si ritrova, con una gara in meno, a 5 punti dagli scaligeri che sono terzultimi in classifica, con una vittoria i giallorossi andrebbero a 8 lunghezze allontanando i fantasmi di una crisi di risultati che ha incupito la piazza.

All’andata a Marassi colpo esterno dei salentini che vinsero per 2-0 con i gol di Colombo e Banda.

Mister Marco Baroni dovrebbe mandare in campo Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Stankovic che si gioca le ultime chance salvezza potrebbe optare per Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini.

Arbitra Maurizio Mariani di Aprilia, fischio d’inizio alle 12.30.

Sarà possibile seguire la gara su DAZN e Sky, mentre la radiocronaca sarà trasmessa da radio Rama.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. Allenatore: Stankovic

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

ASSISTENTI: Daniele Bindoni di Venezia e Alessandro Lo Cicero di Brescia. Quarto Uomo Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al Var Alessandro Mazzoloni di Bergamo, Avar Niccolò Baroni di Firenze.