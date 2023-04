HDL Nardò con il Latina per sognare

LECCE- Giornata importante per il basket neretino. Questa sera alle 20.30 a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino, HDL Nardò ospita il Latina per la fase ad orologio della A 2 di basket.

Dopo la vittoria interna con Trapani, i salentini hanno perduto ad Agrigento ma la sfida con Latina potrebbe rappresentare la gara decisiva per raggiungere i play off. Questo perché c’è un altro incrocio che potrebbe avvantaggiare Nardò, la sfida tra Chiusi e Trapani, una vittoria dei toscani spianerebbe la strada al Toro.

Raggiungere i play off sarebbe un risultato strepitoso per una piazza che si è affacciata in A 2 solo lo scorso anno.

Coach Di Carlo spera di poter avere a disposizione Parravicini e Baldasso mentre non potrà contare su Stojanovic e Poletti infortunati.

La società neretina spera di giocare di fronte ad un pubblico numeroso che inciti la squadra e la accompagni al successo.