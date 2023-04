Happy Casa, esame Sassari al PalaPentassuglia

BRINDISI – Il massimo campionato di basket nazionale ha subito uno scossone abbastanza importante con la penalizzazione di 16 punti inflitta al Varese dal Tribunale Federale per frode sportiva che rivoluziona la classifica sia nella zona bassa che nella zona alta.

Happy Casa Brindisi si è ritrovata dal sesto al quinto posto con 26 punti e oggi alle 17.30 ospita il Banco di Sardegna Sassari che ne ha 30.

Questa è la gara numero 35 tra Brindisi e Sassari in Serie A, con i sardi avanti per 18-16 nel computo totale ma sotto 6-8 nelle sfide giocate nel Salento.

Nelle ultime 4 gare giocate 3 in campionato e 1 in Supercoppa ha vinto sempre la squadra di casa.

Nella gara di andata, che si giocò il 15 gennaio, Sassari si impose per 111-93; anche per questo Brindisi cerca riscatto. Ma i salentini però vogliono anche voltare pagina soprattutto dopo la brutta sconfitta di Scafati e lo strascico di polemiche che ne sono susseguite.

Due gli ex di giornata. Coach Bucchi ex Brindisi da una parte e Burnell ex Sassari dall’altra.

Happy Casa – Sassari è anche la sfida tra due coach che si sono affrontati già 35 volte in carriera in serie A, con Vitucci in vantaggio per 19 a 16.

Appuntamento alle 17.30 al PalaPentassuglia, sarà possibile vedere la gara su Eleven Sport e Dmax, arbitri Saverio Lanzarini, Christian Borgo, Marco Catani