Garcia al 90′ beffa la Virtus Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA – Alla Nuovaredo Arena la Virtus Francavilla perde 1-0 con il Picerno e colleziona la terza sconfitta di fila. Il gol beffa è stato siglato di testa da Garcia allo scoccare del 90′. La squadra di Calabro rimane ancorata a quota 45 punti a una gara dalla fine della reguular season. Gli ospiti confermano cosi il quarto posto in classifica, per la Virtus ora serve un’impresa a Viterbo per sperare nei playoff.

LA GARA – Si inizia, gara bella viva nonostante la pioggia insistente. Arbitra Francesco Burlando della sezione di Genova. La squadra di casa si fa vedere in avanti, tiro cross di Maiorino, al 5′, ma il portiere Albertazzi allontana con i pugni. Pagliai, al 9′, ci prova da fuori area con il pallone che va di molto lontano dalla porta difesa da Romagnoli. Al 13′ arriva la prima occasione del match per gli imperiali: Patierno la passa a Cisco che con un rasoterra pericoloso va vicino al vantaggio. Rispondono gli ospiti un minuto dopo: tiro di D’Angelo e Caporale salva sulla linea di porta. Al 16′ tiro di Pagliai che termina ancora una volta alto. Picerno pericoloso, al 24′, tiro a botta sicura di Santarcangelo con Pierno che salva sulla linea. Maiorino, al 28′, prende la mira dalla lunga distanza, ma il suo missile terra-aria, deviato, si stampa sulla traversa della porta difesa da Albertazzi. Tiro al volo, al 40′, di Patierno e palla di poco al lato. Ospiti ancora in avanti, al 43′, cross di Golfo e testa di Albadoro che termina al lato. Soffre la Virtus: al 45′ Guerra per Golfo che tira debolmente e sbaglia una ghiotta occasione. Un minuto di recupero e la prima frazione si chiude sullo 0-0. Ad inizio ripresa Calabro fa entrare De Marino, esce Carella. Al 46′ super occasione per il Picerno: assist di Guerra per Golfo che di testa spreca. Tiro di Maiorino, al 59′, che termina alto. Rasoterra di D’Angelo, al 64′, che su assist di Albadoro colpisce il palo con Romagnoli battuto. Idda, all’81, salva sulla linea su Golfo. All’86’ paratone di Romagnoli su Emmausso. Appena scoccato il 90′ colpo di testa di Garcia che porta il Picerno in vantaggio. Finisce 1-0 e la Virtus non sa più vincere, ma sogna ancora i playoff. Domenica prossima, il prossimo avversario si chiama Viterbese, gara fuori casa per i salentini.