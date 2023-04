LECCE – Grande successo per “Effetto Notte Festival”, Gran Galà di arte, musica e spettacolo andato in scena al Teatro Apollo di Lecce, che ha coinvolto ed emozionato il pubblico in sala, tenendolo incollato dall’inizio alla fine. Dopo tredici edizioni private, “Effetto Notte”, ideato da Maurizio Ciardo e Miria Gravili allo scopo di promuovere e valorizzare giovani artisti, ha tagliato così quest’anno un nuovo importante traguardo, diventando un evento pubblico e aprendosi alla città di Lecce.

Filo conduttore della manifestazione è stato il talento, espresso in tutte le sue forme. Nel corso della serata, infatti, si sono esibite otto giovani promesse della musica, alcune delle quali hanno anche presentato al pubblico i loro inediti. Ma ad essere coinvolti nell’iniziativa sono stati anche i mondi della danza, del teatro, del cinema, dell’arte e della moda. Il tutto sotto la direzione artistica della maestra Rosanna Volpe.

Ad aprire lo spettacolo è stata la prestigiosa Banda della Brigata Meccanizzata Pinerolo e nel corso della spettacolo sono stati consegnati anche diversi premi e riconoscimenti alla carriera a personalità illustri. Superospiti della serata la cantautrice Mariella Nava e il tenore di fama internazionale Francesco Malapena. A condurre “Effetto Notte Festival” sono stati la speaker radiofonica Claudia Cesaroni e l’attore Mingo.