“Che libertà”: come rivivere gli anni 80 nel nuovo singolo di Riccardo Marti

SALENTO – “Che libertà”, un brano dallo stile tipicamente anni 80, il nuovo singolo di Riccardo Marti, che torna nella scena musicale con tante novità e una grande sorpresa: il suo primo album. “Ciò che non dici mai”, 12 tracce che a breve saranno disponibili in tutti i digital store e su youtube, un perfetto mix dei diversi generi musicali.

Classe 94, originario di Spongano, Riccardo inizia la sua carriera come cantautore nel 2018, quando debutta con il suo primo singolo “Qui non rimane più niente”, un brano autobiografico che parla di una storia d’amore ormai finita. Adora spaziare tra i diversi generi musicali, operazione che gli riesce benissimo! Presenta così un pezzo pop rock e una ballad pop “A luci spente” e “Voglia d’estasi”; per arrivare a brani dal tipico sapore estivo, delle vere e proprie hit “Portami sempre a ballare” e “Continua a baciarmi”. Di tanto in tanto emerge il suo lato più profondo ed emotivo, che si riflette in brani di forte impatto sentimentale. Ed ecco “Un bacio dove sei”, un omaggio e un ricordo senza tempo a un amico che non c’è più.

Insomma, con il suo stile tutto variegato, Riccardo continua a stupirci, ancora una volta, con le sue canzoni.

Mariafrancesca Errico