Ceesay: “Non volevamo chiudere la partita con un punto, capiamo i tifosi”

LECCE – Assan Ceesay, attaccante del Lecce, è felice per il gol, ma è rammaricato per il pareggio finale: “Ogni attaccante vuole fare gol, ma dovevamo chiudere la partita. Noi non volevamo finire la partita con un solo punto. Dobbiamo pensare positivo. Questo è un momento difficile, partita dura. Devi stare attento e devi lavorare per stare bene in campo”, ha chiosato il centroavanti gambiano, 27 anni. cinque gol nel campionato in corso.

SMS AI TIFOSI – Infine, ecco il suo messaggio per i tifosi giallorossi: “Dobbiamo impegnarci per superare questo periodo. Mi piace stare a Lecce e vogliamo dare la gioia ai tifosi. La salvezza prima di tutto. Capiamo la delusione dei tifosi e dobbiamo fare bene per loro”.

Car. Tom.