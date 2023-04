Basket in carrozzina, serie B – gara 1 play off, Lecce batte Parma

LECCE – Sono iniziate le semifinali per i play off del campionato di serie B di basket in carrozzina e la squadra leccese Lupiae Team Salento ha ospitato Parma nella prima gara, passerà in finale la squadra che vincerà 2 gare su 3.

La Lupiae ha vinto al termine di una partita bellissima con i salentini più volte in procinto di piazzare il break decisivo ed almeno quattro volte ripresa da un Parma che ha dimostrato ancora una volta il bel gioco che lo contraddistingue ed un Daniele Reggio con ben 34 punti a referto.

È terminata 62 a 61, una vittoria di misura ma veramente meritata che consente alla Lupiae di andare a Parma per cercare di strappare il pass per la terza finale promozione consecutiva.

Dunque gara 2 è in programma sabato 22 aprile con eventuale gara 3 in programma domenica 23 aprile.

Al termine ha parlato il coach salentino Andrea Calò:

“Questa partita è stata bellissima, l’avremmo dovuta vincere quattro volte, andavamo avanti anche 10 punti, poi mollavamo e loro ci raggiungevano, non posso che essere contento, un grandissimo risultato per nulla scontato visti i risultati delle altre partite; quest’anno il campionato di serie B è molto livellato, visti anche gli altri risultati, e quindi vediamo cosa succede a Parma nel prossimo weekend”.