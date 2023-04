Basket in carrozzina, semifinale play off, Taranto perde di misura a Vicenza

Basket in carrozzina, squadre in campo per le semifinali dei play off del campionato di serie B. I Boys Taranto dopo aver disputato un campionato di applausi e aver chiuso a punteggio pieno il proprio girone approdando alla fase finale sono stati inseriti nella Griglia B che comprende Don Orione Roma, Polisportiva Nordest e Basket Vicenza.

I ragazzi tarantini dunque hanno giocato la prima gara della semifinale con Vicenza, la vincente al meglio delle tre gare approderà in finale con chi la spunterà tra Roma e Polisportiva Nordest.

A Vincenza hanno vinto i padroni di casa, di misura, per 50 a 47 al termine di una gara equilibrata giocata punto su punto e sono usciti dal campo tra gli applausi.

Gara due si giocherà sabato 22 aprile all’ “Orazio Flacco” di Palagiano con palla a due alle 17.