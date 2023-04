Baroni: “Dovevamo chiuderla prima, la prestazione mi è piaciuta. I tifosi? Ci hanno sempre dato una mano”

LECCE – Tra Lecce e Sampdoria si chiude 1-1 al Via del Mare, la Curva Nord ha invitato la squadra a mostrare il carattere e mister Marco Baroni commenta così il pareggio casalingo dei suoi: “I nostri tifosi ci hanno richiamati, questo campionato è difficile. Ci hanno dato sempre un mano. Qualcuno forse aveva pensato che potevamo fare un campionato diverso. Invece, sarà difficile fino alla fine. La squadra non era contrariata, la prestazione ci regala fiducia. Nel primo tempo abbiamo creato tante palle gol. Il pareggio non è giusto. Abbiamo sbagliato a non chiuderla prima. Il gol loro nasce -ha dichiarato Baroni- da un rimpallo, da una situazione non fortunata. La palla era nostra, la recuperiamo con Maleh ma poi potevamo fare meglio. Nel secondo tempo avevo chiesto di rimanere alti e di fare pressione. Oggi abbiamo fatto un record di tiri. Non è un momento fortunato, ma la squadra fa le prestazioni”.

IL GOL – Alla squadra manca sicuramente qualche gol in più: “Come tutte le squadre dobbiamo fare gol. Ci manca un pizzico di qualità e di convinzione nel fare gol. Ci serve fiducia. Oudin? Ha qualità, corsa e capacità nel tiro. Ci lavoreremo ancora sul suo ruolo di mezz’ala. Metterlo in quel ruolo è stato per me dare un segnale alla squadra. Ceesay? Ha segnato e ci regala profondità, ha dato una mano alla squadra. Colombo quando è entrato mi è piaciuto. Come ci si rialza? Non ci siamo mai seduti, dopo Bergamo qualcuno pensava in un campionato diverso”.

IL MILAN – Alla prossima il Lecce farà visita al Milan a San Siro: “Sono tutte partite difficili e importanti, ma noi non molliamo. La squadra c’è. Crediamo nel nostro percorso. Se la squadra fa prestazione del genere non sono preoccupato”.

Car. Tom.