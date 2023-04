V. Francavilla, Calabro: “Il Picerno? Ci giochiamo molto, vogliamo i playoff”

FRANCVAVILLA FONTANA – La Virtus Francavilla per l’ultima gara casalinga ospita alla Nuovarreda Arena il Picerno una delle rivelazioni di questo torneo che è già qualificata ai play off . Mister Antonio Calabro, come sempre il giorno della vigilia: “Sappiamo che ci giochiamo molto in ottica playoff, abbiamo bisogno di fare risultato pieno per continuare a proseguire l’obiettivo. Per noi questo è importante, dopo un periodo delicato potevamo pensare di arrivare ad una salvezza tranquilla ma adesso ci giochiamo l’accesso alla post-season. Non mi interessa chi scenderà in campo domani, voglio vedere a prescindere una squadra mentalmente forte”.

Sul centrocampo in piena emergenza e su chi potrebbe scendere in campo: “Non mi interessa chi giocherà, voglio in campo una squadra forte, domani ci giochiamo molto”.

Domani sarà l’ultima alla Nuovarredo Arena e Calabro fa un bilancio sulla stagione: “Non vogliamo che sia l’ultima gara alla Nuovarredo della stagione. Vivendo quest’annata posso dire che è stata quella più difficile, c’è un po’ di rammarico per alcune cose che sono successe. l calcio del Picerno è pratico ed equilibrato, loro hanno messo a referto dei numeri importantissimo. A livello statistico affrontiamo una squadra affiatata e brava nelle ripartenze, dovremo avere la foga che mostriamo sempre quando giochiamo in casa”.

Si gioca domani alle 17:30 per la penultima giornata del campionato di serie C, girone c: arbitra Francesco Burlando della sezione Aia di Genova.