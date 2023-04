Tutti i segreti della bellezza ad “Esteticamente in fiera”

LECCE – Tecnologie all’avanguardia e trattamenti di tendenza: è a Lecce la fiera più importante del sud Italia nell’ambito dell’estetica e del benessere, concepita a 360 gradi.

“Esteticamente In Fiera”, dedica per il secondo anno consecutivo alla medicina e alla chirurgia estetica interamente un settore tramite il congresso fuori salone.

Tanti e diversi gli espositori dove professionisti della bellezza e semplici visitatori potranno conoscere le nuove tendenze dell’estetica e dell’hair. Uno spazio allestito all’interno di “Lecce fiere” in Piazza Palio in cui sentirsi coccolati e orientati al benessere psicofisico della propria persona. La fiera, che si sviluppa in tre giornate, sarà anche occasione per prendere parte a convegni di formazione, seminari e workshop. Tra gli altri, presenti all’evento anche Miriana Trevisan e il parrucchiere Federico Lauri meglio conosciuto come Federico Fashion Style, per lui è il terzo anno ad Esteticamente in fiera.